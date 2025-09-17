Reprodução/Internet Jonas Almeida pediu orações após surgirem novas suspeitas em exames

Jonas Almeida, ex-apresentador do Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, compartilhou novidades sobre sua luta contra o câncer de pulmão. O ex-contratado da afiliada da Globo contou que concluiu a última sessão de quimioterapia, mas seguirá com radioterapia e imunoterapia pelos próximos dois anos. Ele relatou que fará novos exames devido a uma suspeita que surgiu durante o tratamento.

“Essa última quimioterapia não foi fácil. O tratamento segue com radioterapia e imunoterapia. Apareceu uma suspeita e eu gostaria de pedir a oração de vocês. Ainda estou fazendo mais exames”, escreveu.também desabafou sobre o impacto emocional.

“Fazia tempo que eu não dava uma desabada… chorei largado. Uma amiga me disse que nessas horas é preciso acolher a dor, respeitar o tempo e depois seguir. Acho que é isso", disse o comunicador.

Apresentador pediu atenção aos sintomas

Apesar da fragilidade, o ex-apresentador da Globo destacou o apoio recebido dos fãs e familiares. “Nunca vou cansar de repetir: isso tudo não pode ser em vão”, afirmou. O jornalista ainda fez um alerta sobre a importância da prevenção.

“Se você tem uma dor diferente, procure um médico. Se eu tivesse esperado mais seis meses, minhas chances seriam muito menores diante da mutação agressiva que tive. O câncer não é mais um bicho-papão quando diagnosticado cedo. O diagnóstico precoce salva", declarou.

O diagnóstico foi revelado em maio deste ano, após uma gripe levar os médicos a pedirem uma tomografia que identificou o tumor. Na época, Jonas Almeida passou por cirurgia para retirar 20% do pulmão.