Reprodução/Globo Jonas Almeida anuncia que está com câncer no pulmão

Ex-apresentador da TV Vanguarda, afiliada da Globo, Jonas Almeida anunciou que foi diagnosticado com câncer no pulmão. O tumor foi descoberto precocemente após uma gripe que evoluiu para pneumonia, o que o levou a procurar atendimento médico.

Ele fará uma cirurgia para retirada de parte do pulmão comprometida pela doença. "Hoje eu tenho uma notícia não muito boa aqui para dar para vocês, na verdade, nada boa. Eu descobri um tumorzinho no peito e vou ter que tratar e tirar ele. Farei uma cirurgia agora", afirmou Jonas em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele disse ainda que só amigos próximos e familiares sabiam da situação até então. Durante o relato, o influenciador contou que a cirurgia irá retirar cerca de 20% do pulmão e linfonodos que podem estar infectados. Após o procedimento, ele também passará por sessões de quimioterapia como parte do tratamento. “É aquela coisa que a gente não quer que aconteça com ninguém, mas acontece”, disse.

O ex-apresentador da afiliada da Globo revelou ter ficado muito abalado ao receber o diagnóstico, mas garantiu estar confiante. “Hoje eu estou muito bem mesmo. Eu não vejo a hora de entrar em campo, sabe? Botar a chuteira e entrar, eu quero essa cirurgia logo. Vamos tirar o Tibério. Tem até nome, é o Tibério”, comentou.

O ex-contratado da TV Vanguarda explicou que descobriu o câncer por acaso, após ter perdido a data da vacinação contra a gripe e acabar contaminado com o vírus influenza. A infecção evoluiu para pneumonia, o que motivou exames mais aprofundados.

“Virou uma pneumonia, que virou um ronco feio no peito e, quando eu vou no hospital, olha que coisa maluca: eu nunca tiro raio-x, não tiro tomografia, porque eu tenho medo de pegar câncer”, relatou.

Segundo Jonas, a detecção precoce do tumor foi uma consequência inesperada da gripe. “Geralmente, o câncer no pulmão se descobre quando ele está muito avançado, porque ele é silencioso. Eu peguei ele no começo, de um jeito muito louco”, afirmou.