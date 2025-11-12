Instagram Jojo Todynho admite uso de testosterona após perder peso

A cantora Jojo Todynho, de 28 anos, admitiu nesta quarta-feira (12) que faz o uso de anabolizantes para potencializar os resultados da perda de peso. A declaração foi feita nos stories do Instagram, onde a artista relatou o uso de testosterona para aumentar a massa magra.



“Gente, vim aqui fazer minha segunda aplicação do bumbum. Perdi 10 quilos em três dias, porque eu quero bater 70 kg, eu tava com 75 kg, mas fiquei de férias voando, subi pra 79 kg. Baixei gordura, ganhei massa muscular, já tomei minha testosterona. Quando eu tomo a testosterona, sinto o tesão correr nas minhas veias. É isso, negas. Temos que nos cuidar sempre. Viva o foco!”, disse Jojo.

Após se submeter à cirurgia bariátrica, Jojo adotou um novo estilo de vida com treinos intensos e alimentação controlada. O processo resultou em uma redução de mais de 80 quilos. Mesmo assim, a artista contou que deseja perder alguns quilos extras após relaxar na dieta durante as férias.

A testosterona é um hormônio naturalmente produzido pelo corpo, mas em níveis mais altos nos homens. No meio fitness, é usada por pessoas que buscam aumento de força e definição muscular. O uso sem acompanhamento médico, porém, pode causar sérios riscos à saúde.

CFM proíbe uso de anabolizantes para fins estéticos

O Conselho Federal de Medicina (CFM) veda a prescrição de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular ou melhora de desempenho esportivo. A proibição está na Resolução nº 2.333/23, publicada em abril de 2023 no Diário Oficial da União.

Segundo o CFM, não há comprovação científica suficiente que garanta os benefícios e a segurança desses tratamentos. A entidade alerta para os riscos do uso indiscriminado de hormônios, que incluem problemas cardíacos, hepáticos e psicológicos, além de distúrbios endócrinos.

A relatora da resolução, conselheira Annelise Menegusso, afirma que o uso abusivo dessas substâncias é uma preocupação crescente. “Não existem benefícios notórios que justifiquem o aumento exponencial do risco de danos possivelmente permanentes ao corpo humano”, explicou na época.

O CFM autoriza a prescrição apenas em casos de deficiência hormonal comprovada, como hipogonadismo ou puberdade tardia. Também é permitido o uso em terapias hormonais cruzadas para pessoas trans. Fora dessas condições, o uso é considerado vedado pela legislação médica.