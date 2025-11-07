Reprodução/Internet Globo trabalha no desenvolvimento da continuação de Avenida Brasil

A Globo está desenvolvendo a continuação de Avenida Brasil, um de seus maiores sucessos da década passada. A emissora escalou Ricardo Waddington, diretor artístico da novela original, para liderar a nova produção, que será escrita por João Emanuel Carneiro.

A previsão é que a trama ocupe a faixa das 21h a partir de 2027, após a exibição de Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco. A informação foi revelada pela jornalista Carla Bittencourt. A Globo, no entanto, afirma que a programação de 2027 ainda não está definida.

O convite para o retorno de Ricardo Waddington teria partido do próprio autor. Os dois já trabalharam juntos em outras produções, incluindo A Favorita (2008) e a própria Avenida Brasil (2012). O projeto ainda está em fase inicial de desenvolvimento e, por isso, os detalhes da nova história seguem mantidos em sigilo. A expectativa é que a narrativa avance a partir dos pontos deixados em aberto ao final da trama original.



Fenômeno

Avenida Brasil marcou a teledramaturgia da Globo ao narrar a história de vingança de Nina (Débora Falabella) contra sua madrasta Carminha (Adriana Esteves). A novela alcançou altos índices de audiência, foi exportada para dezenas de países e se tornou fenômeno cultural.

Ricardo Waddington havia deixado a Globo em 2023. Ele foi diretor de novelas icônicas como Vale Tudo (1988), Tieta (1989), Por Amor (1997), Laços de Família (2000) e ocupou o cargo de diretor de Entretenimento da emissora. O executivo foi recontratado no início de outubro.