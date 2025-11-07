Instagram/Ricardo Stuckert Giulia Be fala sobre casamento com Kennedy e comenta possível encontro entre Lula e Trump

Giulia Be revelou novos detalhes do casamento com Conor Kennedy, marcado para 2026, e brincou sobre a presença de líderes como Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva(PT). A cantora explicou que os dois “podem até sentar na mesma mesa”, durante entrevista divulgada nesta sexta-feira (7).

Em entrevista à Veja, Giulia Be afirma que interrompeu temporariamente o visual “skin noiva” para lançar um álbum bilíngue com 21 músicas e clipes até maio de 2026.

A artista contou que o projeto representa diferentes versões de si. “Existem várias versões de mim mesma. A que canta em português é a que está saindo da casa dos pais para morar fora do Brasil. A que fala inglês é apaixonada e vai casar com um gringo. A que se expressa em espanhol só quer saber de farra”, explicou a cantora, de 26 anos.

Entretanto, o que chamou atenção na entrevista da artista foi sobre o seu casamento com Conor Kennedy, sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy. A cerimônia acontecerá na Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio de Janeiro. O local da festa ainda não foi definido, mas o casal planeja celebrar com amigos e familiares dos dois países.

“A família do Connor tem costume de organizar regatas pré-casamento, mas se eu colocar a minha família nessa aventura, vamos naufragar na Baía de Guanabara”, disse, aos risos. A cantora também pretende promover torneios de vôlei de praia e levar os Kennedy ao Cristo Redentor para uma bênção do Padre Omar.

Sobre a lista de convidados, Giulia comentou com humor o possível encontro entre políticos de lados opostos. “Agora eles podem até sentar na mesma mesa”, afirmou, referindo-se a Trump e Lula.