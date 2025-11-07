Instagram Jojo Todynho se pronuncia sobre BO na faculdade e nega acusações

Jojo Todynho se pronunciou nesta sexta-feira (7) sobre o boletim de ocorrência registrado por um colega após uma discussão em uma sala de aula da faculdade de Direito no Rio de Janeiro. A cantora afirmou que houve apenas um desentendimento e negou ter cometido qualquer agressão ou conduta que justificasse a ida à delegacia.

A artista descreveu o episódio como uma provocação do colega e disse que reagiu apenas às ofensas. Em postagem no Instagram, Jojo relatou o ocorrido e afirmou que a situação foi transformada em narrativa pública sem base nos fatos.

“Gente, quarta-feira eu tive uma discussão com um colega de sala chamada Arnaldo. Ele me xingou e eu o respondi. E o mesmo de forma maldosa oportunista foi para a delegacia é narrar que ele foi vítima da minha pessoa. Só que ele não contou o que ele fez. Só que ali tem a professora como testemunha, os alunos como testemunha. Outra coisa, uma discussão não expulsa ninguém de dentro de uma faculdade, até porque eu sou uma ótima aluna, eu tenho ótimas notas", iniciou Jojo.

"Eu não aturo gente oportunista, eu não vou abaixar a cabeça para ninguém, respeito é bom e todo mundo gosta e eu fico triste com um aluno de direito ir para uma delegacia e mentir. Eu fico triste das pessoas também tomarem isso como uma verdade: 'Nossa, como ela é brigona'. Mas o que de fato aconteceu para eu brigar?", questiona.

Segundo Jojo, o rapaz que a teria provocado já fez outras tentativas de desentendimentos com a influencer: "Semana passada, esse mesmo querido faltou com respeito com uma senhora dentro de sala de aula. E os homens estavam conversando sobre a mesma coisa que a senhora, ele não fez essa graça. Por que? Acredito eu que ele só tem língua para falar com mulher, só que comigo não."

"Só que comigo Não, meu pai que me colocou no mundo nunca gritou comigo. Como é que o homem de rua que eu não conheço vai me faltar com respeito? Não gente, seja homem, seja mulher, coloque as pessoas no seu devido lugar. As pessoas não podem achar que porque você tem uma ascensão, que porque você é isso, porque você é aquilo, elas podem falar com você de qualquer maneira. Não é assim que funciona as coisas, comigo não. Não invada meu espaço que eu não vou invadir o seu".