Reprodução/TV Bahia Cinegrafista é ferido na Bahia

O cinegrafista da TV Bahia, Marcelo Xavier, sofreu um corte na cabeça após ser atingido durante a transmissão do Ba-Vi 504, realizado no estádio Barradão, na noite da última quinta-feira (17). Ele foi socorrido pela ambulância de prontidão no gramado e passa bem.

O incidente ocorreu no segundo tempo da partida, quando Marcelo estava posicionado atrás do gol defendido por Ronaldo, goleiro do Bahia. Após ser atingido, o profissional foi levado por colegas até a ambulância, onde recebeu uma injeção para dor e levou quatro pontos no corte.

O profissional se recupera bem e o episódio não foi registrado na súmula da partida. O Vitória venceu o Bahia por 2 a 1, com gols de Renato Kayzer e Cáceres. Tiago marcou para o Tricolor.





Tensão fora de campo

Apesar da determinação de torcida única para o clássico Ba-Vi, o clima de tensão e violência entre torcidas organizadas tomou conta de Salvador na noite da partida.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), foram registrados episódios de agressões, tumultos, prisões e apreensões de armas brancas, além de artefatos explosivos, em diversos pontos da capital.