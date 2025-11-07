Reprodução/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu mostra o dia a dia em A Fazenda 17

A apresentadora Adriane Galisteu mostrou como é seu dia a dia e sua rotina como comandante de A Fazenda 17. A musa do horário nobre da Record compartilhou um vídeo em que aparece uma profissional retirando seu ponto eletrônico, ferramenta utilizada por apresentadores de televisão para manter contato direto com o diretor.

A comunicadora, que apresenta o reality ao vivo, de terça a sexta-feira, explicou como funciona o equipamento, que é uma verdadeira "mão na roda", especialmente por permitir a comunicação em tempo real com a direção.

Em tom de brincadeira e fazendo caras e bocas, Galisteu mostrou como são os dias em que está à frente da atração da emissora da Barra Funda, sempre em contato direto com o diretor do programa, Rodrigo Carelli.





Cortes em A Fazenda

Além da rotina exaustiva da programação ao vivo e se manter atenta o que acontece em A Fazenda, Adriane Galisteu chegou a responder ao público o motivo da edição não mostrar todo o dia a dia que acontece na sede do reality.

Os fãs da atração reclamam do fato de que as brigas e os momentos de maior fervor do programa são cortados, indo diretamente para os intervalos comerciais. De acordo com Galisteu, tudo se trata de uma questão de técnica e tempo.

"Eu tenho que cortar peão porque eu tenho que entregar o programa. Quando a treta começa, o [diretor] Rodrigo Carelli já começa [falando no meu ponto]... Tem uma questão de tempo", dando o exemplo do ponto eletrônico.

"A gente está ao vivo. Quando a gente corta, não é necessariamente por causa da discussão. É por causa do tempo", explicou a loira sobre a atração.

No entanto, a comunicadora deixou claro que concorda com o público e que gostaria de ver as confusões do início ao fim. Porém, um programa ao vivo conta com muitas dinâmicas, e o tempo de arte não é suficiente.

"Eu me sinto como se estivesse em casa assistindo ao programa. Como eu já assisti muitas vezes como espectadora, tuitando muitas vezes, sou e sempre fui muito fã do programa, essa era uma hora tensa em que eu queria prestar atenção na confusão", contou.

"Como espectadora, eu volto para o meu sofá... Carelli falando, e eu abduzida pela treta", finalizou.