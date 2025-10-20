A jornalista Thais Herédia vai assumir um novo telejornal na CNN Brasil. O noticioso, que ainda não tem nome definido, estreia no começo de dezembro, na faixa das 18h00, em substituição ao CNN Arena. Atualmente, a comunicadora atua como analista de economia nos telejornais e também como apresentadora eventual do CNN Prime Time.
A mudança foi anunciada em comunicado interno por Virgilio Abranches, vice-presidente de Jornalismo do canal, obtido em primeira mão pela reportagem da coluna. No memorando, o executivo sinalizou que o novo projeto seguirá os pilares editoriais do canal de notícias.
“Thais aceitou de pronto encarar esse projeto, que será formatado ao longo dos próximos dias e terá como base os três pilares que sustentam a linha editorial de todas as plataformas da CNN: equilíbrio, relevância e agilidade”, afirmou.
De olho na concorrência
A coluna apurou que a CNN Brasil planeja ser um contraponto aos produtos oferecidos pela GloboNews e pela BandNews TV na faixa horária. Enquanto as concorrentes apostam em noticiosos mais opinativos, com foco nas figuras de Natuza Nery e Reinaldo Azevedo, a emissora apostará em um jornalístico mais analítico, com foco em aprofundar as manchetes do dia, com comentários sendo feitos em outros produtos da rede, como o WW e O Grande Debate.O vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil destacou que o retorno da jornalista foi uma “missão autodeterminada” quando ele assumiu a liderança do jornalismo em julho de 2023, três meses depois de ela ter deixado a empresa. Ele elogiou o trabalho de Thais, pautada pela “ética com as fontes e os colegas”. Sobre Leandro Magalhães, que comanda o CNN Arena, Abranches informou que ele continuará no canal. O jornalista segue no horário até o final de novembro e depois tira férias.