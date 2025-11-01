Reprodução/Internet Martina jogou gelo e bebida em três participantes;

Martina Sanzi foi expulsa de A Fazenda na manhã deste sábado (1º), após protagonizar uma confusão generalizada durante a festa Corrida Maluca, realizada na noite anterior. A influenciadora digital causou tumulto durante o show do grupo Pixote, jogando um balde de gelo em Duda Wendling e bebida alcoólica em Tàmires Assîs e Carol Lekker, o que motivou a intervenção imediata da produção.

A briga se intensificou logo após o fim da apresentação musical.bateu boca com uma das participantes e chegou a desafiar a rival em público. “A gente se resolve”, disparou ela durante a discussão. A adversária rebateu: “Vai para casa. Não sabe ver ninguém feliz”. A direção do programa optou por interromper a festa e, horas depois, comunicou a expulsão da influenciadora para os demais peões.

Os participantes reagiram com alívio à decisão da produção. Durante o anúncio da expulsão, feito pela manhã, parte da casa aplaudiu a saída da ex-peoa do reality da Record.

Não é a primeira vez

Esta não foi a primeira vez que a influenciadora foi desclassificada de um reality. Em De Férias com o Ex: Caribe VIP, da MTV, ela também foi retirada do elenco após um episódio de agressão física.

Na ocasião, Martina Sanzi se envolveu em uma discussão durante uma festa após um breve envolvimento com Nizam, ex-BBB. Ao ser confrontada por outro participante, ela reagiu com tapas e empurrões, o que motivou sua eliminação do programa. O histórico de comportamento agressivo pesou na nova expulsão, agora em rede nacional, na Record.