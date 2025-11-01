Reprodução/Instagram Martina da A Fazenda

Após uma briga generalizada na festa dessa sexta-feira (31), os peões foram surpreendidos com o anúncio da expulsão de Martina Sanzi neste sábado (1°).

A produção fez o anúncio no telão, e coube ao Fazendeiro Toninho Tornado ler o recado: "Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo."

A informação foi confirmada nas redes sociais do reality.





O que aconteceu

Na noite dessa sexta-feira, a banda Pixote teve que interromper o show durante a festa em A Fazenda. É que uma briga generalizada começou na pista da apresentação.

Na ocasião, Martina, Duda e Carol começaram a discutir apontando o dedo na cara. Por conta da música alta, não ficou muito claro o que motivou a briga.

Já, no palco, o vocalista Dodô tentava apaziguar de forma sutil. "Vamos falar de amor" , pediuna ocasião ao cantar "Apenas mais uma de amor", de Lulu Santos.