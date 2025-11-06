Reprodução/TV Brasil Marjorie Estiano fala sobre sua carreira em Malhação



Marjorie Estiano, de 43 anos, que viveu a vilã Natasha na temporada mais aclamada de Malhação, a da Vagabanda (2004), abriu o coração e falou sobre o momento de angústia que viveu durante as gravações do folhetim, em sua estreia como atriz.

"Foi uma época angustiante, porque eu não sabia nada sobre atuar. Embora eu já fosse profissional, eu não sabia nada mesmo. Eu me cobrava muito, não gostava de nada do que via, e ainda teve o assédio, que era algo que eu estranhava", disse a artista em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

"E tinha a relação com a música, que não era muito resolvida pra mim, porque aquelas eram as músicas da personagem. Foi um combo de elementos", completou Marjorie Estiano, que foi descoberta no programa Popstars, em 2002, no SBT.





De acordo com a atriz, outros fatores também pesaram naquela época.

"Eu não fazia análise, estava em uma cidade que não era a minha, sozinha, sem família [no Rio], e era muito nova. Acho que a geração de hoje, com 20 anos, é mais esperta que a da minha época", disse.

Marjorie Estiano fala sobre vida simples

No bate-papo, a atriz revelou levar uma vida simples, bem distante da exposição midiática.

"Eu nunca fui de gostar de exposição, mas acho que somos muito diversos. As redes sociais se tornaram um veículo em que cada um tem seu próprio canal, é mais democrático, de certa forma. Qualquer pessoa com um celular e uma rede social pode criar seu canal. Isso acabou virando uma profissão para muita gente", afirmou.

"Acho que a questão da exposição é muito particular. Não tenho nenhum tipo de julgamento em relação a isso. Quer dizer, até tenho, mas não vou compartilhar. Eu jamais faria certas coisas, como expor o filho ou a intimidade, mas tem gente que faz", completou.