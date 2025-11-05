Reprodução/Globo/João Miguel Júnior Paraíso tem sua primeira reprise

O Globoplay Novelas(antigo Canal Viva) revelou na última terça-feira (4) o próximo título que entrará em sua programação. O remake de Paraíso, exibido originalmente em 2009, ganhará sua primeira reprise. A estreia está marcada para 1º de dezembro, às 14h35, horário atualmente ocupado por Caras & Bocas.

A trama é uma atualização da novela homônima de 1982, escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por sua filha, Edmara Barbosa, em colaboração com a irmã, Edilene Barbosa.

A produção transporta o telespectador para o universo do sertão, onde se desenrola a paixão proibida entre Zeca (Eriberto Leão), o “filho do diabo”, e Maria Rita (Nathalia Dill), a “Santinha”. Ambientada na cidade de Paraíso, no interior de Mato Grosso, a história destaca a excentricidade e o destino dos protagonistas.





Zeca, o “peão doutor”, é um homem que gosta de desafiar a vida e carrega o apelido místico de “filho do diabo” por causa de seu pai, Eleutério (Reginaldo Faria). Já Maria Rita, a “Santinha”, vive sob a promessa feita por sua mãe, Mariana (Cassia Kiss), que jurou entregar a filha à vida religiosa. A novela mistura crenças populares, vida de peões, música sertaneja e o forte romance entre os dois jovens.

O elenco também conta com Alexandre Nero (Terêncio), Cristiana Oliveira (Zuleika), Fernanda Paes Leme (Maria Rosa), Mauro Mendonça (Antero) e Vanessa Giácomo (Rosinha).

O cantor Daniel participa da novela interpretando o violeiro Zé Camilo, em sua única atuação fixa em um folhetim. A trama ainda conta com participações especiais de ícones da música sertaneja, como Chitãozinho & Xororó e Sérgio Reis.

Paraíso é considerada um sucesso por ter recuperado os índices de audiência das novelas Eterna Magia (2007), Desejo Proibido (2007), Ciranda de Pedra (2008) e Negócio da China (2008).

O êxito foi tão grande que a Globo decidiu estender a novela por mais cinco semanas e solicitou que Edilene e Edmara Barbosa escrevessem 30 capítulos adicionais.