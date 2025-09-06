Reprodução/Internet Dolunay tem melhor estreia de novela turca no Globoplay e supera até Vale Tudo

A Globo foi surpreendida positivamente pela repercussão da estreia de Dolunay, novela turca produzida em 2017 e lançada no Globoplay na segunda-feira (1º). A trama já ocupa o posto de produção mais assistida da plataforma, superando Vale Tudo, remake exibido no horário nobre da TV aberta. Trata-se da novela turca de melhor estreia da história da plataforma.

conquistou a liderança de audiência na plataforma logo nos primeiros dias de exibição. Até agora, 17 capítulos foram disponibilizados, e cerca de 16 inéditos entrarão semanalmente, sempre às segundas-feiras. O desempenho chama atenção por superar títulos consagrados do catálogo, como Vale Tudo, e mostra a força das produções estrangeiras dentro do serviço de streaming da Globo.

História da produção

A expectativa nos bastidores é de que os números cresçam ainda mais nas próximas semanas, quando a trama começar a ser exibida também pelo Globoplay Novelas. O modelo de distribuição tem sido apontado como fator estratégico para engajar o público, que se acostumou com maratonas e atualizações semanais de conteúdo. A informação é da Folha de S.Paulo.

Dolunay é protagonizada por Can Yaman, estrela internacional que também lidera a série El Turco, e Özge Gürel, conhecida por trabalhos como Sr. Errado (2020). Na novela, eles formam o casal principal: Nazli, uma jovem estudante de gastronomia que sonha em se tornar chef, e Ferit, um empresário bem-sucedido que a contrata para trabalhar em sua casa. A convivência entre os dois gera conflitos, mas também momentos de romance e humor.