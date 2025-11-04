SBT Geraldo Luís se desentende com Dani Brandi ao vivo: "Machismo"

Um desentendimento entre Geraldo Luís e Dani Brandi interrompeu o programa Aqui Agora, do SBT, nesta segunda-feira (3). A discussão começou após a exibição de uma reportagem sobre uma motorista que perdeu o controle do carro e invadiu um shopping em São Paulo.

O episódio foi exibido ao vivo e viralizou nas redes sociais, onde internautas apontaram machismo nos comentários do apresentador. Durante a atração, Geraldo Luís criticou a condutora envolvida no acidente e afirmou: “ Não tô generalizando, sem mi-mi-mi. Mas essa não sabe. Braço duro, quase mata todo mundo aí. Você quer que vire Casos de Família aqui, nós vamos virar Casos de Família ”.

Enquanto o apresentador falava, a câmera mostrou Dani Brandi, que reagiu de forma imediata.

“ Nem me põe na tela nessa discussão. Não, não vou [opinar], porque você tá falando que a culpa é da mulher. Não tem nada a ver ser mulher ou não ”, respondeu a jornalista, visivelmente incomodada com o tom da fala do colega.

Logo após a troca de farpas, Geraldo Luís tentou se defender das críticas e negou ter sido machista.

“ Não, não tô falando que a culpa é da mulher. Esta mulher, podia ser um homem, braço duro, não sabe dirigir ”, explicou ao vivo.

Nas redes sociais, telespectadores se dividiram sobre o episódio. “ Jesus amado, até quando a Dani vai ser feita de refém num programa desse? ”, escreveu um internauta. “ Esse programa é um desserviço, ainda bem que pouquíssima gente vê ”, opinou outro usuário.

Outros espectadores minimizaram a situação. “ Dessa vez o Geraldo não falou nada demais, ela que interpretou como machismo… O que deixou o clima bem pesado ”, comentou um seguidor. “ Virou o Tá na Hora. Christina e Marcão brigando ao vivo. A gente já sabe onde isso termina ”, ironizou outro.