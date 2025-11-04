Reprodução Elize Matsunaga

O crime de Elize Matsunaga voltou a repercutir após a estreia da série Tremembé, do Prime Video, que mostra a rotina de detentos no presídio conhecido como “ dos famosos ”. Condenada a 19 anos e 11 meses por matar e esquartejar o empresário Marcos Kitano Matsunaga, ex-diretor da Yoki, Elize recebeu R$ 900 mil em bens após o assassinato.

A informação foi revelada pelo jornalista Ulisses Campbell em entrevista ao Universa. O autor dos livros "Suzane: Assassina e Manipuladora" e "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido" explicou que a técnica em enfermagem “ não saiu do casamento de mãos abanando ”, mesmo após o crime que chocou o país.

Segundo Ulisses, o valor não foi uma herança, mas o equivalente à parte dos bens adquiridos durante o casamento. “ Ela recebeu R$ 900 mil em bens do casal ”, afirmou. Como o matrimônio era regido pela comunhão parcial de bens, Elize manteve direito à metade do patrimônio acumulado enquanto esteve casada com Marcos.

O jornalista também contou que a filha do casal herdou o restante da fortuna milionária do empresário. Hoje com 15 anos, a menina descobriu a verdade sobre o assassinato aos sete. “ Ela descobriu aos sete que a mãe tinha matado o pai porque um coleguinha contou na escola. Começou a fazer terapia e soube tudo que tinha acontecido ”, relatou.

A série Tremembé é inspirada nas obras de Ulisses Campbell e mostra a rotina de presas conhecidas, como Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa. O programa traz depoimentos e reconstruções sobre os crimes que marcaram a história recente do país.

Elize deixou a Penitenciária Feminina de Tremembé em 2022, após cumprir dez anos de pena. Ela progrediu para o regime aberto e passou a viver em Franca, no interior de São Paulo, onde precisa manter endereço fixo, trabalhar e não deixar a cidade sem autorização judicial.

Nos primeiros meses em liberdade, trabalhou como motorista de aplicativo, mas abandonou a função após receber críticas públicas. Desde então, dedica-se à confecção de roupas e acessórios para animais.