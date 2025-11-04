Reprodução/Band Fórmula Indy na Band

Após perder os direitos de transmissão da Fórmula 1 para a Globo, a Band aposta em nova estratégia para manter o público fã de automobilismo no próximo ano e fecha contrato com a Fórmula Indy. O acordo terá duração de três temporadas, de 2026 a 2028.

A última vez que a Band havia transmitido a Indy foi em junho de 2020. Logo depois, em 2021, o canal dos Saad passou a exibir a Fórmula 1.

"Seguimos mostrando a força do nosso DNA no esporte e, principalmente, no automobilismo. A Indy é uma categoria gigantesca, de enorme tradição e com muita história junto à Band e aos fãs brasileiros", afirmou Denis Gavazzi, diretor de esportes do canal, em comunicado.





"Esse retorno reforça nosso compromisso com os amantes da velocidade e engrandece a qualidade da programação. Em 2026, continuaremos fortes com a Stock Car, Fórmula E, Copa Truck, Porsche e, agora, com a Indy", completou o executivo em nota à imprensa.

Para Mark Miles, CEO da Penske Entertainment e da IndyCar Series, o acordo representa a retomada de uma boa parceria.

"Adoramos fazer negócios e apresentar a Indy aos admiradores brasileiros em parceria com o Grupo Bandeirantes, que sempre demonstrou grande amor e respeito pela categoria. Em especial, João Saad, que conhecemos há muito tempo e sempre foi um amigo e entusiasta do esporte. Portanto, poder anunciar que estamos retomando esse trabalho conjunto, e que o público poderá assistir às corridas na Band, é um imenso prazer", ressaltou.

Atualmente, a Indy faz parte da programação da TV Cultura, que deixará de exibir a categoria no próximo ano. Na TV paga, as corridas são transmitidas pela ESPN, enquanto o Disney+ exibe as provas no streaming.

Indy de volta à Band

A TV Bandeirantes foi o primeiro canal a transmitir integralmente a competição na TV aberta, ainda na década de 1980. O Brasil tem uma forte ligação com a categoria, com destaque para pilotos como Gil de Ferran, Emerson Fittipaldi, Tony Kanaan e Hélio Castroneves.

O campeonato de 2026 começará com o Grande Prêmio de St. Petersburg, em 1º de março. Os detalhes da transmissão ainda não foram divulgados pela emissora. Ao todo, a nova temporada contará com 17 etapas.