Reprodução/Internet Jornal da Band superou o SBT cinco dias seguidos no horário nobre

O Jornal da Band voltou a ganhar fôlego na competição pela terceira colocação de audiência no início do horário nobre: em apenas uma semana, o noticioso comandado por Rodolfo Schneider e Adriana Araújo conseguiu emplacar cinco vitórias seguidas diante do SBT, que exibe três atrações diferentes no embate com a dupla.

A emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024) exibe o jornalístico Aqui Agora, o folhetim Coração Indomável e o telejornal SBT Brasil. Entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, a dupla só não ficou com a medalha de bronze na segunda-feira, vencendo a rival ininterruptamente de terça a sábado.

Destaque

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que a edição de sexta (31) do Jornal da Band alcançou 33% mais telespectadores que o SBT em sua faixa horária completa, entre 19h20 e 20h30.

O telejornal conquistou média de 3,8 pontos, com um pico de 4,3 às 20h01, contra 2,7 dos três programas da rival no mesmo horário — por sinal, o noticioso e a edição regional do Jogo Aberto (3,5) conseguiram ter mais telespectadores que todas as atrações transmitidas pela concorrente na sexta-feira.