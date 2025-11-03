Reprodução/SBT O erro que deixou Gkay em pânico no Passa ou Repasa

Uma das perguntas feitas no Passa ou Repassa, exibido no último domingo (2), mexeu com o placar dos convidados da atração. Celso Portiolli fez uma pergunta básica de matemática aos participantes, mas André Vitor acabou se confundindo e respondeu errado, fazendo o trio perder todos os pontos. Gkay ficou atônita ao perceber o erro.

O Passa ou Repassa deste Domingo Legal trouxe André Vitor, Gkay e a cantora Márcia Fellipe no time azul. Já o time amarelo contou com Bomtalvão, Yasmin Santos e Darlisson Dutra.

Durante o programa, Portiolli perguntou: "Você tem 36 laranjas e joga um terço fora. Com quantas você fica?". A equipe azul logo ficou em dúvida, mas André Vitor se confundiu e respondeu "12".





Na verdade, 12 seria apenas um terço de 36. A pergunta, no entanto, era sobre quantas laranjas sobrariam, e o valor correto era 24. Gkay ficou em choque, enquanto Vitor pediu calma, acreditando que sua resposta estava certa.

A influencer então percebeu o erro e disparou: "Não! Não! Você tira um terço e com quantas você fica?", mostrando que realmente entendeu a pergunta.

Portiolli riu bastante do equívoco e começou a dançar, anunciando logo em seguida que a resposta estava incorreta. O time azul perdeu todos os pontos, que foram para o time amarelo. Durante o jogo, Bomtalvão acertou a resposta correta. Gkay, incomodada, comentou que alguém havia soprado a resposta para ele e chamou o influenciador de "burro".

Celso então reagiu: "Eu acho que o burro não tá ali [no time amarelo], não". A influencer ficou em silêncio diante da resposta do apresentador.

Sobre o Domingo Legal

O Domingo Legal faz parte da vida dos brasileiros. Há 30 anos, a atração leva para a casa do telespectador, um programa bem especial, com músicas, reportagens, celebridades e quadros campeões de audiência.

A história da atração se iniciou em 17 de janeiro de 1993, quando ainda era gravado, no 01 de agosto de 1994, passou a ser ao vivo.

Em 2009, Celso Portiolli assumiu o comando da atração, trazendo leveza e sucesso ao programa. Em 2013, a atração atingiu a impressionante marca com mais de 1.000 programas ao vivo, ou seja, um grande marco para a emissora.