Reprodução/Instagram Eliezer rebate sensitiva que previu fim com Viih Tube

O influenciador e ex-BBB Eliezer respondeu com ironia a uma sensitiva que afirmou publicamente que ele e Viih Tub e terminariam o relacionamento por causa de uma traição. O casal, que está junto desde 2022 e tem dois filhos — Lua, de dois anos, e Ravi, de um —, já planeja o casamento, marcado para junho do ano que vem.

A previsão, publicada em páginas de fofoca nas redes sociais, dizia que o fim da relação seria anunciado “na próxima semana” .

Ao se deparar com o post, Eliezer decidiu rebater o boato e criticar o que chamou de tentativa de autopromoção.

“O algoritmo me entregou hoje um post claramente pago — quando a pessoa paga as páginas para falarem dela —, de uma sensitiva que afirmou que eu e a Viih seríamos o próximo casal a se separar. O motivo seria traição e que a gente anunciaria a separação ‘na próxima semana’”, contou.

O ex-BBB ironizou o episódio, afirmando que quem foi enganada, na verdade, foi a própria vidente: “Para a sensitiva que pagou as páginas de fofoca, eu lamento em informar, mas a única que foi traída aqui foi você, moça, pelos seus astros, entidades, espíritos, cartas, sei lá quem te conta as coisas. Eu, se fosse você, terminava com eles, porque te fizeram gastar uma grana para anunciar nossa separação — só esqueceram de te avisar que quando é plano de Deus, ninguém impede.”

Eliezer também questionou o tipo de conteúdo produzido por quem vive de previsões sobre a vida alheia: “As previsões sobre o nosso término acontecem desde antes da Lua nascer. Vocês não cansaram ainda, não? O trabalho de vocês é só esse mesmo, de prever famílias e relacionamentos sendo destruídos?”.

Sem citar nomes, ele sugeriu que a sensitiva teria pago para impulsionar o boato nas redes e finalizou o desabafo com uma provocação bem-humorada: “No próximo post pago que você fizer nas páginas, deixa o endereço que eu te mando o convite do casamento.”

O influenciador ainda lembrou que, desde o início do relacionamento, o casal já foi alvo de inúmeras previsões sobre separações que nunca se concretizaram.

“Estamos juntos há três anos, olha o tanto de coisas boas que aconteceram na nossa vida em tão pouco tempo. Isso ela nunca previu?”, disse.

Apesar das especulações, Eliezer e Viih Tube seguem firmes nos preparativos para o casamento, cuja data e local já estão definidos.

“A única coisa que mudou entre eu e a Viih foi a data do nosso casamento, que foi definida, e o contrato de locação do local da festa, que foi assinado”, completou.