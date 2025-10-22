Reprodução/YouTube/@ElUniversalMex Ator vive em situação de rua

Ídolo das novelas nos anos 90, Alejandro Landero, que conquistou o público como o motorista Rigoberto em "Rosa Selvagem", hoje vive em situação de rua na Cidade do México, capital do México. Aos 65 anos, o ator enfrenta dificuldades após perder a esposa e fracassar em negócios, sobrevivendo com a ajuda de vizinhos e abrigado por vezes em uma Kombi emprestada.

No Brasil, a trama em que Landero participou foi exibida no SBT, conquistando altos índices de audiência e chegando a incomodar a Globo em diversas capitais.

O artista, atualmente, mora em uma praça no bairro La Condesa, na Cidade do México, na companhia de quatro gatos e um cachorro. Às vezes, passa as noites em uma Kombi emprestada por um vizinho.

Moradores da região costumam ajudá-lo com produtos de higiene pessoal e alimentos. Alguns fizeram um apelo para que Alejandro consiga uma vaga em um albergue.





"Estou em uma situação difícil, mas Deus sempre mostra os caminhos e coloca as pessoas certas em sua vida", disse o ator em entrevista ao telejornal Imagen Noticias.

O ícone dos anos 90, pela Televisa, perdeu tudo após a morte da esposa, além de uma sequência de maus negócios. Sem conseguir pagar o aluguel, o famoso tem passado por sérias dificuldades.