Reprodução/Instagram/@catiafonseca Catia Fonseca fala sobre furto que sofreu

Catia Fonseca, de 55 anos, relatou ter sido vítima de furto dentro de uma padaria em São Paulo, na noite de segunda-feira (20). Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a apresentadora desabafou sobre o episódio e contou que o crime aconteceu em um local cheio de clientes. Uma suspeita foi detida e outro indivíduo fugiu.

"Eu estava numa padaria e fui furtada. O furto não tem arma de fogo, não tem violência, mas não deixa de ser uma violência, né?", disse Catia, em uma postagem no Instagram.

Segundo ela, seu celular foi levado enquanto uma mulher, aparentemente estrangeira, pedia uma informação. O aparelho estava em cima da mesa, e um homem, que observava a situação, teria se aproveitado para pegá-lo e fugir.





"Eu estava num lugar fechado, cheio de gente. Não foi um vacilo meu, porque eu estava de pé, junto com a Regina, tirando uma foto. O celular estava do meu lado, na mesa. É um vacilo, mas não deveria ser considerado vacilo. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter o direito de conversar com uma amiga de boa, esperar o marido buscar, tranquilamente, sem se preocupar que, dentro de um estabelecimento, você pode ser furtado", explicou.

"É uma sensação de impotência que a gente tem, e não é justo qualquer cidadão viver isso. Não é só o bem material, é o fato de você se sentir invadida. Acima de tudo, é isso", destacou.

Catia frisou que, mais do que o prejuízo material, o episódio a deixou bastante abalada.

A ex-participante do Dança dos Famosos reforçou a importância de registrar o boletim de ocorrência.

"Foi feito o B.O., tudo certinho. É importante lembrar: façam o boletim de ocorrência, preferencialmente de forma presencial, na delegacia. Eu vi a diferença. Da outra vez, quando invadiram minha conta do Governo, fiz pela internet, mas agora achei muito melhor fazer pessoalmente", contou.

A veterana reforçou a importância de manter a segurança do celular, especialmente em relação aos aplicativos.

"Eu estou bem, graças a Deus foi só isso. Mas fiquem atentos: não tenham aplicativos de banco no celular, deixem tudo com dupla confirmação", alertou.

Por fim, ela reforça o quanto é importante ter tudo protegido no smartphone.

"Eu tinha, e por isso eles não entraram em nada. Infelizmente, é o lugar onde a gente vive, e a gente tem que pensar com a cabeça de como o bandido agiria para se proteger", concluiu.