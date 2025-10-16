Reprodução/SBT Daniela Beyruti em anúncio do SBT News

O Grupo Silvio Santos anunciou oficialmente a data de estreia do seu novo canal de notícias, o SBT News. A novidade está marcada para o dia 15 de dezembro e representa um novo passo da emissora para consolidar sua presença no jornalismo 24 horas, com uma proposta multiplataforma.

Antes da estreia, o SBT realizará um evento de lançamento em 11 de dezembro, no Centro de Televisão da Anhanguera. A cerimônia contará com a presença de jornalistas, executivos e convidados especiais, que conhecerão os bastidores da nova emissora.

O canal chega com uma equipe reforçada, com o objetivo de produzir um novo modelo de jornalismo. Estão confirmados nomes como Basília Rodrigues e Sidney Rezende, que marcam o início das operações da nova televisão.





A iniciativa representa uma grande aposta do Grupo Silvio Santos para fortalecer sua atuação no jornalismo brasileiro. A emissora pretende alcançar os lares de milhares de brasileiros com esse novo projeto.

Implantação

Para a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, o projeto representa um marco para o canal fundado por Silvio Santos (1924-2024).

"O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante", afirmou a filha do apresentador.

A CEO do Grupo Silvio Santos, Ana Karina Bortoni, destaca o caráter estratégico da iniciativa:

"O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências do jornalismo no país", enfatizou a executiva.

A implantação do canal está sendo liderada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações. Ele será responsável por coordenar as etapas iniciais do projeto, definindo diretrizes e alinhando-as aos valores do Grupo Silvio Santos. A expectativa é que sua liderança contribua para posicionar o SBT News como uma referência em jornalismo multiplataforma.

Para se consolidar como uma opção relevante, o novo projeto terá que enfrentar uma concorrência de peso. Globo, Record e Band já possuem seus próprios canais de notícias, incluindo a Record News, disponível na TV aberta. O novo canal também disputará espaço diretamente com emissoras como CNN Brasil, Jovem Pan News e Times Brasil.