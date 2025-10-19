Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi voltou para as redes sociais depois de polêmicas

O jornalista Rodrigo Bocardi revelou neste domingo (19) que entrou com um processo contra a Globo após ser demitido em fevereiro. Em entrevista ao comunicador Celso Giunti, o ex-apresentador do "Bom Dia São Paulo" afirmou que enfrenta uma “ batalha silenciosa e jurídica ” contra a emissora e classificou a saída como injusta. “ Houve uma acusação em que nenhuma prova foi apresentada, sobre nada ”, declarou.

Bocardi explicou que foi pego de surpresa com o desligamento e preferiu manter discrição sobre o caso. “ Eu não tenho vontade de falar sobre isso, porque essa conversa é estritamente silenciosa e jurídica. Mas já que você pergunta, eu falo: houve uma acusação onde nenhuma prova foi apresentada, sobre nada ”, afirmou o jornalista.

O ex-âncora voltou a negar as suspeitas de que teria cobrado empresas prestadoras de serviços públicos para evitar críticas no ar. “ Cara, a minha resposta pra isso é: pegue as duas mil, três mil edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado ”, defendeu.

Bocardi explicou que o telejornal era feito por uma equipe e que não tinha controle absoluto sobre as pautas. “ Não tinha, não tinha comando sobre isso. São várias pessoas, é uma equipe, o jornal é ao vivo, dinâmico. E era pau todo dia, toda hora, o único. Se tem alguém que vendia lá, não sou eu, cara ”, completou.

O jornalista afirmou ainda que ficou decepcionado com a forma como a emissora tratou o caso. “ Quanta gente tá ali que faz caras e bocas para determinados assuntos? Assim, não quero mais falar sobre isso, não quero. Porque a minha fala sobre isso, ela é silenciosa e ela é jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grande injustiça ”, desabafou.

Após a demissão, Bocardi se pronunciou nas redes sociais para agradecer o público. “ Eu quero compartilhar esse sentimento com vocês, está tudo bem. Eu não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação depois do grande susto de ontem ”, disse em vídeo publicado no Instagram.

O apresentador também deixou em aberto o futuro da carreira. “ Quero dizer que vou aparecer mais vezes por aqui, a gente vai se falar mais. E quem sabe também em outros lugares, dizendo ‘bom dia, boa tarde, boa noite’. Tem um futuro bonito aí, temos muitos caminhos para percorrermos juntos ”, declarou.

Ao encerrar a gravação, Bocardi agradeceu à Globo e aos colegas do Bom Dia São Paulo. “ Boa sorte ao Bom Dia São Paulo, que continue sendo a potência que sempre foi. Final de semana está chegando, curtam da mesma forma que eu vou curtir. E amanhã, já sabe né?! Durma até acordar ”, finalizou.

O iG tentou contato com a emissora para comentar o caso, mas ainda não obteve uma resposta. O canal segue aberto para manifestações.