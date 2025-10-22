Nesta terça-feira (21), Leticia Spiller abriu um álbum de fotos durante sua passagem pelo Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros (GO). Nas imagens, a atriz aparece usando um maiô preto esbanjando sua beleza natural, enquanto está posando sobre as pedras e águas cristalinas das cachoeiras.
Leticia chegou a brincar com o nome do destino na legenda: "Mãe, tô na lua", escreveu. O local é amplamente conhecido por suas piscinas naturais formadas pelo rio São Miguel e pelas formações rochosas que lembram crateras da lua.
Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com os registros. "Uma verdadeira obra de arte", disse uma fã. "Você, além de linda e talentosa, passa uma paz muito boa até nas fotos", escreveu outra.
Colegas de trabalho de Spiller também fizeram questão de comentar.
"Vale da lua! Lindas fotos, Letícia", disse Claudia Abreu . "Amo esse lugar, aproveite", reforçou Beth Goulart. "Que lugar lindo", disse Helena Fernandes.