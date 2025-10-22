Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga tem dor de barriga ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga, titular do Mais Você, passou por um perrengue na manhã desta quarta-feira (22) na Globo. Enquanto iniciava sua atração, ela chamou Tati Machado para dar prosseguimento ao programa, e avisou que iria ao banheiro.



Visivelmente angustiada, a mãe do Louro Mané pediu que Tati a substituísse ao vivo.

"Venha cá, você vai me fazer um favorzinho, vai me chamar a Juju e eu vou no banheiro. A mais pura verdade é essa, eu já volto", disse a loira correndo para o banheiro ao vivo.

A comunicadora ficou ausente da atração por mais de 30 minutos. O Mais Você recebe da entrega com o Encontro com Patrícia. Ana Maria Braga abriu a atração, e logo solicitou a ajuda de Tati.





Depois, Machado logo chamou o Feed com Juliane Massaoka. Depois, Ana Maria riu da situação e contou o que realmente aconteceu.

"Numa hora dessas vai falar o que, vou ali tomar um café. Vou mais ou menos isso que aconteceu, mas, na verdade, foi uma dor de barriga danada e aí não tem o que fazer minha senhora. Aí, o que eu ia falar, ia mentir? Não dá, né", disse a loira rindo bastante.

Nas redes sociais, o público comentou a correria da comunicadora na atração global.

"Ana Maria Braga falando que deu dor de barriga nela. Eu amo que ela fala mesmo e não tá nem aí", disse um. "A Ana Maria Braga contando que teve uma dor de barriga", riu um segundo.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.

Ana Maria Braga chamando a Tati Machado antes da hora pra ficar no lugar dela pq ela queria ir ao banheiro kkkkkkkkkkkkkkkk #MaisVocê pic.twitter.com/Jz4elbD812 — Matheus (@matheuscaseca) October 22, 2025



