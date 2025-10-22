Reprodução/ Youtube - MenoTalks/ Instagram Angelica fala de Duda Guerra e Benício

Angelica, de 51 anos, abriu o jogo sobre uma das polêmicas recentes na qual foi envolvida: o término do relacionamento de Benício, filho dela e de Luciano Huck. O rapaz namorava Duda Guerra e o namoro foi encerrado de forma tumultuada.



Durante participação no videocast "MenoTalks", ela detalhou a situação. "Quando ele foi exposto à beça, ele sofreu como um adolescente sofreria e eu, como mãe, sofri por ele", desabafou a apresentadora.





"Agi como uma mãe à moda antiga, que chega, acolhe, dá conselho. Eu nunca impus nada. A gente conversa, sabem que podem contar com a gente, mas eles, como qualquer adolescente, hoje, estão perdidos também com as redes sociais", acrescentou.

Além disso, a comunicadora afirmou ter ficado "indignada" com a celeuma pública. Em maio deste ano, quando o término foi divulgado, Duda Guerra protagonizava um embate com Antonela Braga, que teria pedido para seguir o filho de Huck em um perfil privado.

"Eu fiquei muito indignada, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino, que, inclusive, era meu filho, mas não importa. Brigando por culpa de macho", desabafou.

“Fiquei com pena de todas as meninas envolvidas. Eu estava genuinamente preocupada com elas. Tive vontade de chorar”, admitiu. Na época, boatos de que Angelica teria incentivado o rompimento por conta da exposição exacerbada nas redes sociais foram veiculados na mídia.

Isso porque internautas notaram que o perfil oficial de Angelica no Instagram tinha curtido um comentário chamando a então nora de “barraqueira”. Após a repercussão, ela atribuiu a curtida a um "pequeno descuido na moderação" por parte dos profissionais que administram as redes sociais dela.