Reprodução/Instagram@anamariabraga Ana Maria Braga voltará ao comando do Mais Você

Ana Maria Braga, participou ao vivo no Mais Você, direto da Itália. A apresentadora conversou com Gil do Vigor e Tati Machado, sobre suas três semanas de férias no país europeu. E, adiantou, que voltará ao comando de seu programa na próxima segunda-feira (29).

Direto de San Gimignano, ela ressaltou a importância da cidade histórica e contou o quanto aproveitou em sua viagem para o local. A famosa relatou sobre a experiência para Gil do Vigor e Tati Machado, que assumiram interinamente o comando do Mais Você nas férias da loira contratada da TV Globo.

"Hoje de manhã já fez de tudo: já fez sol, já choveu. Eu não conhecia San Gimignano, me surpreendeu muito, porque é uma cidade medieval. E aí, quero aproveitar e mostrar para você como é que está essa tarde aqui", iniciou a famosa.





"Está esfriando aqui, e vocês veem as pedras medievais, com as onze torres da cidade, que é toda murada, né? É um negócio tão fantástico quando a gente tem a felicidade e a oportunidade de viajar, porque você acaba conhecendo mais da história do mundo, da história da civilização. É um negócio fantástico", continuou.

A mãe do Louro Mané revelou que passeou por diversos locais do país europeu, inclusive por Assis, cidade conhecida por abrigar a catedral de São Francisco de Assis.

"A gente está passeando por aqui, e tem um pouquinho de cada coisa. Pena que a mala é pequena, não dá para levar tudo o que a gente quer. Fui a uma cidade linda, que é Assis, uma cidade que tem uma catedral de São Francisco de Assis, que protege as pessoas em necessidade. A cidade é linda, a catedral é fantástica", reiterou.

Por fim, Ana Maria Braga disse estar com bastante saudades do público e do seu programa na TV Globo. A apresentadora, ainda, enfatizou que voltará ao comando da atração matutina na próxima semana.

"Queria dizer que estou morrendo de saudade e estou voltando. Segunda-feira estou aí, tá bom? Tô doidinha para dizer o ‘bom dia’ com vocês. Vou embora amanhã e chego no domingo", finalizou.