Daniela Mercury deu sua opinião sincera sobre as rainhas de Carnaval que "não sabem sambar" durante participação no podcast Flow, na última sexta-feira (18). Tudo começou quando a cantora elogiou os cariocas por dominarem o samba. "Carioca sabe sambar, pelo amor de Orixá", disse.
Durante o bate-papo, ela perguntou a Igor, apresentador do programa, se ele sabia dançar. Ele respondeu que não, e os dois passaram a conversar sobre o mundo do samba atualmente.
"Tem um passinho que eu queria muito saber fazer, é o samba miudinho do Belo", comentou Igor. Daniela, então, respondeu: "Isso é bem sexy. Isso dá para arranjar muito namoro", brincou a rainha do axé.
A artista seguiu, dando exemplos de grandes nomes que, musicalmente, levam o gênero como alcunha.
"Tem também a sambadinha do Alexandre Pires, com aquela reboladinha, com a bundinha andando para lá e para cá", completou. Igor, por sua vez, mencionou os artistas da Bahia: "Mas lá na Bahia tem um monte também, tipo o Léo Santana", pontuou Igor sobre os grandes nomes baianos.
Daniela falou sobre as diferenças entre os dois estados e a diferença do samba em cada um deles:
"Lá na Bahia é covardia. É cada homão, cada mulher linda, aquele povo que mexe o quadril que é uma beleza. A gente é bailarino. Mas o Rio não fica por baixo. Aquelas meninas que são rainhas... Na verdade, nem todas dançam tão bem, mas a maioria sim. E quem não sabe, aprende", disse ela em tom irônico, que repercutiu bastante.
Indireta para Virginia Fonseca?
Nos últimos dias, Virginia Fonseca tem sido alvo de especulações, principalmente após ser coroada rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora foi bastante comentada por sua desenvoltura, ou a falta dela, no samba. A influenciadora substituiu Paolla Oliveira no posto de "rainha".
A fala de Daniela foi interpretada como uma possível indireta às polêmicas recentes envolvendo a apresentadora do SBT. No entanto, durante a entrevista, a cantora não citou nomes e abordou o assunto de forma leve e descontraída.
A conversa aconteceu durante a divulgação de Cirandaia, álbum que marca a nova fase da artista.