Reprodução/Instagram/@abmarinho/Jovem Pan André Marinho teria se desentendido nos bastidores da Jovem Pan

André Marinho, apresentador da Jovem Pan e irmão da cantora Giulia Be, quase saiu no tapa com um membro de sua equipe durante a gravação de um merchandising, na tarde da última segunda-feira (20).

Tudo começou depois que André teria se irritado com sugestões dadas pelo funcionário, que tentou ajudá-lo a melhorar seu desempenho diante das câmeras.

O rapaz, que atua nas operações digitais da emissora, acabou sendo repreendido por Marinho durante a discussão. Para piorar a situação, uma falha técnica fez com que um áudio de desabafo fosse vazado no estúdio onde a gravação ocorria.





"Então que se f**! Esse cara é ruim mesmo", teria dito o funcionário, sem perceber que o microfone ainda estava aberto. As informações são do Portal Leo Dias.

Ao ouvir o comentário, Marinho deixou o estúdio e teria ido tirar satisfação com o colega. A situação, no entanto, foi rapidamente controlada pelos demais profissionais da emissora.

Quem é André Marinho?

André Marinho é humorista, comentarista político e comunicador, com uma trajetória artística voltada para o humor e a crítica social.

Desde jovem, demonstrou grande talento para imitar vozes. Após estudar no exterior e atuar em cargos públicos, Marinho iniciou sua carreira na internet em 2018, ao criar seu canal no YouTube.

No ano seguinte, em 2019, estreou como entrevistador na plataforma, mesclando jornalismo com entrevistas descontraídas. Ainda em 2019, passou a integrar a bancada do programa Pânico, da Jovem Pan, onde conquistou espaço com um quadro que unia jornalismo e humor.

No entanto, em 2021, deixou a emissora após uma entrevista polêmica com o então presidente Jair Bolsonaro. Em 2024, André Marinho retornou à Jovem Pan como apresentador do Morning Show, tornando-se uma das vozes mais reconhecidas da emissora.