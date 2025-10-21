Reprodução/Instagram/@marianarios Mariana Rios exibe barrigão do Palo

A atriz Mariana Rios, 40 anos, compartilhou fotos nesta segunda-feira (20) em que exibe o barrigão na reta final de sua gravidez. Ela está à espera de Palo, fruto de seu relacionamento com o empresário Juca Diniz.

"Segunda-feira. Novo recomeço. Cada dia chega trazendo algo para ensinar, e o que muda tudo é a nossa disposição em aprender. Nem sempre o aprendizado vem da forma que gostaríamos. Às vezes, ele aparece em forma de espera; outras vezes, em forma de silêncio", escreveu Mariana Rios.

No texto, a atriz destacou a importância de valorizar os aprendizados adquiridos no dia a dia.





"Mas sempre há algo ali. A vida fala o tempo todo, e quem escuta com atenção evolui. Não desperdice os momentos, porque é justamente neles, nos simples, nos difíceis, nos inesperados, que o sentido se revela. Comece a semana com o coração aberto. Você não precisa entender tudo hoje. Só precisa estar presente para o que o dia tem a te ensinar", completou.

Mariana anunciou a gestação em junho, pouco depois de revelar que estava em tratamento hormonal para congelamento de óvulos.

Anteriormente, ela havia contado que ela e o namorado possuem incompatibilidade genética, o que, segundo os médicos, estaria dificultando a gravidez.

Nome do primeiro filho

No Saia Justa, em setembro, a artista falou pela primeira vez sobre o nome do filho. Ela revelou que o primogênito se chamará Palo e ainda explicou a origem da escolha.

"É um nome de origem espanhola, que quer dizer força, resistência, resiliência. Simbolizado pelo tronco, árvores. É aquele que cresce olhando sempre para o alto, para cima. E dá fruto, e cria raízes", disse.

Ela declarou também que a maternidade é uma verdadeira montanha-russa emocional, repleta de altos e baixos intensos, e que essa experiência transformadora acabou por lhe proporcionar uma nova perspectiva sobre a vida. Ainda reiterou que, ela passou a enxergar o mundo, as relações e até a si mesma de uma maneira completamente diferente, mais sensível, profunda e consciente.

"Quando a maternidade desperta na mulher, ela coloca isso na cabeça de uma forma que parece uma leoa: ‘Eu quero que aconteça. Eu desejo. Minha alma deseja. Meu corpo precisa'. É algo assim, que foge a explicações", contou na época.