Reprodução/Internet Gaby Spanic no reality A Fazenda 17

A produção de “ A Fazenda 17” expulsou a atriz Gaby Spanic após ela agredir a participante Tamires durante uma dinâmica exibida ao vivo na noite deste domingo (19).

O anúncio foi feito por um produtor do programa, que publicou: “ Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo. ”

O episódio ocorreu quando a atriz fez um discurso sobre violência e preconceito que disse ter enfrentado fora do confinamento. Durante a fala, Gaby se descontrolou, aproximou-se de Tamires e deu um tapa no rosto da colega.

“ Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência! ”, declarou a atriz.

Logo após o episódio, Gaby ainda provocou Tamires: “ Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende? ”





Desistência confirmada

Antes do anúncio da expulsão, a atriz decidiu não continuar no reality. “ Eu desisto! Bye ”, afirmou Gaby.