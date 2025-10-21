Reprodução/TV Globo Angélica fala sobre expectativa de comandar Criança Esperança com Xuxa e Eliana

A apresentadora Angélica fez uma participação especial no programa de Ana Maria Braga nesta terça-feira (21). No bate-papo com a veterana das manhãs, ela falou sobre vários assuntos, inclusive sobre a expectativa de reencontrar Xuxa e Eliana no comando do Criança Esperança.

"Na segunda-feira temos o Criança Esperança, eu e minhas amigas", disse a esposa de Luciano Huck sobre o reencontro com as colegas de emissora.

"Está muito gostoso. A gente fez aquele ensaio no ano retrasado [2023], nos juntamos no Criança Esperança e foi uma nostalgia boa. E aí vieram com essa proposta de nós três apresentarmos juntas. Acho que temos muito essa ligação com o propósito das crianças, de ajudar", contou ela, referindo-se ao período em que as três atuavam no entretenimento infantil.





Angélica ainda comenta que, mesmo não trabalhando mais com o público infantil, as três têm uma forte identificação com o projeto.

"Mesmo a gente não trabalhando mais [com o público infantil] há algum tempo, estamos sempre envolvidas. Porque é a nossa história, de cada uma" , reforçou.

Relembre

Em 2023, Angélica, Xuxa e Eliana viralizaram ao apresentarem juntas a edição daquele ano do "Criança Esperança". As três loiras se consagraram no início da carreira comandando atrações infantis na televisão brasileira.

Além disso, também colecionaram hits musicais voltados ao público infantojuvenil. Por isso, além de apresentarem o "Criança Esperança", elas também reinterpretaram algumas das canções que fizeram sucesso em suas trajetórias.

Por atuarem no mesmo nicho, Angélica, Xuxa e Eliana relatam que eram constantemente comparadas, e que muitas pessoas tentaram colocá-las em situação de rivalidade. No entanto, elas firmaram uma amizade sólida, se consideram melhores amigas e mantêm esse laço até hoje, apesar das tentativas de afastamento.

O projeto "Criança Esperança" é uma iniciativa conjunta da Globo com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), com o objetivo de apoiar crianças e jovens por meio do financiamento de projetos sociais.