Reprodução/ Instagram @AngelicaSky Eliana, Xuxa e Angelica

As preparações da edição de 2025 do "Criança Esperança" já começaram. Na terça-feira (16), as três comunicadoras que apresentarão o projeto se reuniram. Tratam-se das famosas Xuxa, de 62 anos, Eliana, de 52, e Angelica, de 51.

"Criança Esperança há 40 anos transformando sonhos em futuros. Hoje foi um dia muito especial e vocês vão poder conferir tudo em breve na TV Globo", conta a legenda da a publicação feita pelas três ao longo das filmagens.





A exibição ocorre no dia 27 de outubro. Além do trio, jornalistas, atrizes, atores, apresentadores, entre outros famosos da classe artística, são esperados para o evento beneficente em prol ao público infantil.

Relembre

Em 2023, Angelica, Xuxa e Eliana viralizaram ao apresentarem, juntas, a edição deste ano do "Criança Esperança". As loiras se consagraram no início da carreira por apresentar atrações televisivas infantis.

Fora isso, também colecionaram hits musicais destinados ao público infanto juvenil. Por isso, além de apresentarem o "Criança Esperança", elas reinterpretaram as canções que fizeram tanto sucesso no passado.

Como eram muito semelhantes, Angelica, Xuxa e Eliana relatam que eram constantemente comparadas e que várias pessoas tentaram rivalizá-las. Elas, contudo, firmaram amizade, se consideram melhores amigas e não se afastaram mesmo com estas tentativas.

O projeto "Criança Esperança" é fruto de uma parceria entre a Globo e a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O intuito é auxiliar crianças e jovens, apoiando projetos sociais.