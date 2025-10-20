Reprodução/TV Globo Luan Pereira deixa o Domingão

No último domingo (19), Luciano Huck anunciou a saída de Luan Pereira do quadro “Dança dos Famosos” durante o programa "Domingão com Huck". O sertanejo passou por uma cirurgia na segunda-feira anterior (13), após relatar ter sentido “a maior dor de sua vida” e precisar ser hospitalizado.

O cantor participou do programa por meio de uma chamada de vídeo para explicar sua ausência. Questionado pelo apresentador sobre o ocorrido, o artista esclareceu:

"De repente, já aí no Rio, durante a madrugada, às 5h da manhã, acordei com uma dor meio estranha nas costas. Como já tinha sentido isso outras vezes e sabia que tinha uma pedra no rim que foi afetado, a dor começou e eu fui direto para o hospital", disse.





Durante a avaliação médica, Luan descobriu que não se tratava somente de uma pedra nos rins, mas sim de mais de dez.

Após a saída de Gracyanne Barbosa, que deixou a competição por conta do rompimento de um ligamento no joelho, e agora a de Luan devido ao procedimento cirúrgico. Luciano Huck destacou que, para a produção do quadro, a saúde dos participantes sempre vem em primeiro lugar, e que esse foi o motivo da ausência do cantor.

Confira o comunicado publicado por Luan Pereira em suas redes sociais:

"FIM! Fala, galera! Infelizmente, como vocês viram, por conta do meu quadro de saúde, precisei me ausentar dos ensaios da Dança dos Famosos e, por isso, acabei tendo que deixar a competição.

Não tenho palavras para agradecer a oportunidade que o Domingão e o Luciano me deram de fazer parte desse projeto tão especial. Foi um período de muito aprendizado, diversão, novas amizades e descobertas sobre mim mesmo.

Fico triste por sair dessa forma, mas tenho certeza de que Deus sabe de todas as coisas e tudo acontece no tempo d’Ele!

Vou sentir muita saudade de estar com toda a galera e, principalmente, com vocês aos domingos. Obrigado de coração por todo o carinho e apoio que recebi durante essa jornada.

Um agradecimento especial à equipe da Globo e do Domingão, que sempre cuidou tão bem de mim.

E, claro, à Mari, minha parceira e professora: obrigado por toda a paciência, dedicação e amizade. Você foi incrível."