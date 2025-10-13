Instagram Luan Pereira revela diagnóstico de pedras nos rins e relata dor intensa

O cantor Luan Pereira, de 22 anos, foi diagnosticado com pedras nos rins e precisou de atendimento médico nesta segunda-feira (13) após sentir fortes dores. O artista informou o estado de saúde pelas redes sociais e afirmou que segue em repouso, sob monitoramento da equipe médica.

Em publicação no Instagram, Luan desabafou sobre o momento delicado e pediu orações aos fãs.

“ Pedra nos rins. Dai força pro seu ‘fi’ aqui. A maior dor da minha vida, meu Deus ”, escreveu.

O cantor também avisou que continuará atualizando o público sobre a evolução do quadro: “ Conforme eu for tendo notícias, vou avisando vocês. O negócio está feio aqui .”

Luan compartilhou novos vídeos relatando que a dor persiste mesmo após o uso de medicamentos.

“ Galera, deixa eu só atualizar pra vocês, que não tem posição, você vira de lado, de costas, de frente, de qualquer coisa, dos avessos, você se enverga, você se encolhe, ai, não tem nada que faça essa dor parar. E já tomei remédio, eu já tomei Tramal, eu já tomei Morfina, aí volta essa dor descarada, velho, misericórdia do senhor Deus, pai, ajude o Lauro aqui .”

Mais tarde, o cantor publicou uma mensagem de agradecimento pelas demonstrações de carinho que recebeu.

“ Agradeço as milhões de mensagens e a preocupação de todos comigo. Deus abençoe e obrigado por tanto carinho! Quero atualizar vocês: tenho várias pedras no rim e também no canal da urina, por isso essa dor absurda ”, explicou.

Ainda sob efeito de remédios, Luan afirmou que tem seguido as orientações médicas e se mantém confiante na recuperação.

“ Estou sob efeito dos remédios, o que tem me ajudado a raciocinar um pouco melhor pra conseguir escrever isso, porque a dor é tão forte que a gente perde até a noção. Agora é esperar o tempo de Deus pra expelir essas pedras. Obrigado de coração pela preocupação de vocês. Tô bebendo bastante água também !”, completou.