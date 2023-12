Reprodução Instagram - 12.12.2023 Luciano Huck posta fotos do 'Melhores do Ano', premiação realizada na atração 'Domingão com Huck'

Apresentador do “Domingão com Huck” , o comunicador Luciano Huck usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para expor alguns momentos da premiação “Melhores do Ano” ao lado de familiares e colegas da classe artística.



No primeiro clique, ele aparece abraçado com os filhos Joaquim, de 18 anos, e Benício, de 16. Já no segundo, Simone Mendes acompanha o apresentador em uma foto nos bastidores do programa dominical.



Outras celebridades que marcaram presença no evento e também no álbum compartilhado por Huck foram: Léo Santana , Lore Improta, Tony Tornado, Paulo Vieira, Dennis Dj e Kevin o Chris.



Além deles, os atores que estão no ar nas atuais novelas da emissora, como “Elas por Elas” e “Terra e Paixão” , posaram junto do marido de Angélica. É o caso de Tony Ramos, intérprete do vilão Antônio La Selva no folhetim das nove, e Lázaro Ramos, responsável pelo personagem Mario Fofoca na adaptação de “Elas por Elas”. Protagonista de “Todas as Flores” como Maíra, Sophie Charlotte também aparece na sequência fotográfica.

Embora a transmissão da premiação ocorra somente no domingo (17), algumas informações foram vazadas, como o vencedor da categoria “Revelação do Ano”, arrematada por Amaury Lorenzo, o Ramiro de “Terra e Paixão”. O ator foi atacado e ameaçado nas redes sociais e defendido pela atriz Clara Moneke, que concorria pelo mesmo prêmio devido à entrega na interpretação de Kate em “Vai na Fé”, narrativa das sete que foi substituída por “Fuzuê”.

