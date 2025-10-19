Globo Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz deixam a Dança dos Famosos após repescagem

Rodrigo Faro e Tereza Seiblitz foram eliminados neste domingo (19) da Dança dos Famosos, exibida no Domingão com Huck, da Globo. A dupla ficou de fora da próxima fase após a segunda etapa de repescagem, que definiu os participantes que seguem na disputa.

A informação foi mostrada ao vivo durante o programa comandado por Luciano Huck. A competição segue com Álvaro, Richarlyson, Wanessa Camargo e Nicole Bahls, que receberam as maiores notas do público e dos jurados convidados.

Na votação popular, Álvaro e a professora Mariana Torres conquistaram 42% dos votos e garantiram a permanência. Entre os jurados, Zebrinha escolheu Richarlyson e Monique Santos; Carlinhos de Jesus salvou Wanessa Camargo e Diego Basilio; e Milton Cunha manteve Nicole Bahls e Fernando Perrotti na disputa.

Após o resultado, Rodrigo Faro agradeceu pela oportunidade e falou sobre a importância da experiência. “ Quero te agradecer demais, Lu [Luciano Huck]. Agradecer a oportunidade de estar aqui e fazer o que eu mais amo na televisão, que é dançar. A dança mudou a minha vida ”, afirmou o apresentador.

Luciano Huck também elogiou a trajetória de Faro durante a competição. “ A história do Rodrigo Faro é antes da dança e depois da dança ”, comentou o apresentador do Domingão.

Mais cedo, o cantor Luan Pereira, que participaria da repescagem, anunciou sua saída da competição por problemas de saúde. “ Já no Rio, eu acordei com uma dor estranha nas costas. Fui direto pro hospital e foi a maior dor que senti na minha vida ”, relatou.

Segundo o artista, os exames apontaram mais de dez pedras nos rins, o que o impossibilitou de seguir nas apresentações. “ Cheguei a vomitar de dor. Só de lembrar está me dando calafrio ”, contou nas redes sociais.