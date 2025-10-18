Reprodução Mulher que acertou morte de Odete em 1989 prevê final de remake e acerta

Laura Boaventura, de 50 anos, voltou a surpreender os fãs de " Vale Tudo " ao acertar novamente o desfecho da trama. A mineira, que venceu um concurso nacional em 1989 ao descobrir quem matou Odete Roitman, previu corretamente que a vilã estaria viva no final do remake exibido nesta sexta-feira (17).

A previsão foi revelada no "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (12). Na entrevista, Laura afirmou que desconfiava de uma virada no enredo. “ Eu acho que a Odete não vai morrer. Ela vai forjar a própria morte com a ajuda do Freitas, porque ele disse que ela poderia contar com ele para o que precisasse ”, disse.

Em 1989, quando tinha 14 anos, Laura ganhou destaque nacional ao acertar que Leila ( Cassia Kis) era a assassina de Odete Roitman. O palpite garantiu o prêmio de cinco milhões de cruzados (equivalente a cerca de R$ 100 mil atualmente) em um concurso promovido pela TV Globo.

Em conversa com Splash, a mineira relembrou a emoção daquele momento.

“ Eu gostava de assistir com meu avô. Quando apareceu o concurso, ficávamos conversando, traçando possibilidades e tudo mais. Resolvi escrever porque, primeiro, eu amava novela e ficava lá discutindo com meu avô, e, segundo, porque minha mãe, na época, passava dificuldade financeira. Era um momento difícil do país, tinha muita inflação ”, contou.