Reprodução/Internet Michelle Barros diz que ainda vive com o marido, mas sem relação amorosa

Durante uma conversa na noite de sexta-feira (17) em A Fazenda 17, Michelle Barros revelou que seu casamento chegou ao fim. A jornalista conversou com Shia Phoenix e afirmou que, embora ainda viva com o companheiro, a relação acabou há algum tempo. A ex-apresentadora da Globo afirmou que manteve o assunto em sigilo até agora.

Apaixonada?

"Eu pensei: 'Sou muito canalha?' Mas entendi que meu relacionamento acabou faz tempo", disseno bate-papo com o colega de reality. Em seguida, demonstrou respeito pelo ex-companheiro. "Ele é uma pessoa maravilhosa, excepcional, e não merece nada do que estamos passando agora", afirmou.

Recentemente, a comunicadora confessou que tem sentimentos por Shia Phoenix. "Ninguém domina sentimento nem nada, e por isso a gente conversou, pra deixar claro pro Brasil que eu acho injusto mentir. As pessoas viram no meu olhar e viram no olhar dele. Então, é melhor assumir. E vou arcar com as consequências maiores, ele também", relatou.

Michelle Barros relatou que respeita o homem que está fora da casa. "A gente não queria uma exposição, porque eu respeito a pessoa que está lá. Ela não tem nada a ver com isso, ela não merece. Não merece mesmo. E por isso, não foi alimentando e não foi contado", disse.