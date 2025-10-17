Reprodução/Internet Final de Vale Tudo marcou 29,84 pontos de média na Grande São Paulo

O remake de " Vale Tudo " chegou ao fim nesta sexta-feira (17) com a revelação mais aguardada da novela. Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, foi o responsável pelo atentado contra Odete Roitman, personagem vivida por Debora Bloch. Entretanto, na realidade, a magnata continua viva mesmo após o tiro e consegue escapar do Brasil na cena final da trama. Com isso, chega ao fim o mistério que dominou o público nas últimas semanas e atualizou o clássico de 1988.

A revelação foi exibida no último capítulo da trama da TV Globo. O momento mostrou o empresário invadindo o quarto da vilã logo após Heleninha Roitman, interpretada por Paolla Oliveira, errar um disparo contra a mãe. Com a arma em mãos, Marco Aurélio aproveita a confusão para atirar em Odete, dizendo que o gesto é uma vingança pelo atentado sofrido anteriormente.

O desfecho, no entanto, trouxe uma reviravolta. Diferente da versão original, Odete Roitman não morre. Após o disparo, a magnata é socorrida por Freitas, que consegue levá-la a tempo para uma cirurgia de emergência. No final da história, a personagem aparece viva, embarcando em um jatinho particular rumo ao exterior

Nas redes sociais, no entanto, as escolhas feitas para o final da trama não agradou o público.

Marco Aurélio e Leila ( Carolina Dieckmann) são presos ao tentar fugir do país. O jatinho em que o casal viajava foi interceptado pela polícia, encerrando o arco dos vilões. O empresário ainda tenta simular problemas de saúde para conseguir prisão domiciliar, mas é desmascarado ao receber a visita do filho, Tiago ( Pedro Waddington).

Outros personagens também tiveram finais marcantes. Raquel ( Taís Araújo) e Ivan ( Renato Góes) se casaram e comemoraram o sucesso da empresa Paladar, que passou a oferecer participação nos lucros aos funcionários. Já Maria de Fátima ( Bella Campos) iniciou um novo golpe ao se aproximar de um fazendeiro rico, interpretado por Leopoldo Pacheco.

Heleninha ( Paolla Oliveira) deixou a prisão e retomou a vida ao lado de Renato ( João Vicente de Castro), enquanto Cecília ( Maeve Jinkings) e Laís ( Lorena Lima) se casaram em uma cerimônia simbólica. A novela também encerrou com Afonso ( Humberto Carrão) curado da leucemia, vivendo ao lado da família na praia.