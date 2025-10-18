Reprodução/@paulalavigne Paula Lavigne relembra Vale Tudo de 1988

Paula Lavigne usou as redes sociais para relembrar sua participação na primeira versão da novela Vale Tudo, exibida em 1988. Na trama, ela interpretou Daniela, uma estudante de Direito que era sobrinha de Jarbas (Stepan Nercessian) e Consuelo (Rosane Gofman). A personagem ficou conhecida por repetir a frase "Calma, Raquel", dirigida à protagonista Raquel (Regina Duarte).

"Sim, eu fiz a primeira versão de Vale Tudo. Interpretei a personagem Daniela e passei 204 capítulos falando: 'Calma, Raquel!' E amei ver @osgarotin nesse último capítulo! Obrigada, Manuela Dias. Quem aí se lembra?", escreveu Paula.

A publicação gerou grande repercussão entre os seguidores:

"Eu assisti toda a sua história até hoje", comentou uma seguidora.

"Eu amava a sua Dani! E a nova também, arrasou!", disse outra. "Daniela, em 1988, foi essencial para salvar o povo da maionese envenenada", brincou um terceiro.





O que aconteceu?

O mistério sobre a morte de Odete Roitman chegou ao fim nesta sexta-feira (17). O último capítulo do remake de Vale Tudo, exibido pela TV Globo, revelou que Marco Aurélio foi o responsável pelo disparo contra a vilã, interpretada por Debora Bloch.

A revelação aconteceu em uma sequência tensa, onde o personagem de Alexandre Nero entra no quarto logo após Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) tentar atirar na mãe, mas errar o alvo. Marco Aurélio, então, usa a arma da ex-esposa para disparar contra Odete, dizendo que se tratava de uma vingança por um atentado sofrido anteriormente.

Entretanto, em uma reviravolta da trama, a magnata sobrevive ao tiro. Odete liga para Freitas, que consegue marcar uma cirurgia para a retirada da bala. A novela termina com a personagem viva e deixando o Brasil em um jatinho particular, encerrando a história com um final surpreendente.

A nova adaptação de "Vale Tudo" apresentou mudanças em relação à história escrita por Gilberto Braga, Leonor Basseres e Aguinaldo Silva. Na primeira versão, exibida há mais de 30 anos, a assassina era Leila, personagem de Cássia Kis.