A Band respondeu a uma fala de William Bonner feita durante o Upfront Globo 2026, na noite de segunda-feira (13). O apresentador do Jornal Nacional ironizou o período em que a emissora concorrente transmitiu a Fórmula 1, que retorna à Globo em 2026, e gerou forte reação nas redes e nos bastidores da Band.
O telejornalista afirmou em tom de deboche: “ No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante ”. A fala, feita durante o evento que apresentou a nova grade da emissora carioca, foi recebida com risadas pela plateia.
Nesta terça-feira (14), a Band publicou uma resposta direta nas redes sociais. Nos comentário da página @qualfoiaaudiência, sem citar o nome de Bonner, o canal destacou o comprometimento com o público e com a categoria. “ Aqui a Band mostra tudo! E quem pode falar melhor do que a gente é a nossa legião de fãs. Obrigada pela lembrança, Glô ”, escreveu o perfil oficial.
A provocação também repercutiu entre os comunicadores da emissora. O narrador Téo José foi um dos primeiros a se manifestar. “ É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste ”, publicou no X (antigo Twitter).
Craque Neto, apresentador do "Os Donos da Bola", também criticou Bonner em edição do programa nesta terça-feira (14). Irritado, ele rebateu o comentário e defendeu o trabalho da equipe esportiva da Band. “ Você é tão babaca, tão idiota, até porque você fica dentro de um Jornal Nacional, que você lê TP, né? Eu não leio TP, irmão. E eu sou analfabeto ”, disse.
Durante o desabafo, o ex-jogador lembrou o esforço da emissora para manter as transmissões. “ Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve pra ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque nós perdemos a Fórmula 1? ”, questionou.
Neto encerrou o discurso exaltando a emissora. “ Vocês não têm ideia do que é a Band. Vocês não sabem o que é a Band. Porque se vocês soubessem, vocês pegavam o que falaram e enfiavam… sabe aonde?! ”, concluiu o apresentador, sob aplausos da equipe no estúdio.
A Fórmula 1 foi exibida pela Band entre 2021 e 2025, após a Globo encerrar o contrato anterior por contenção de custos durante a pandemia. A categoria volta à emissora carioca em 2026, com contrato válido até 2028.