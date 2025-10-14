Instagram Apresentador da Band sofre três AVCs após cirurgia cardíaca e perde movimentos

O apresentador Angelo Campos, conhecido pelo programa "Perrengue na Band", revelou nesta segunda-feira (13) que enfrentou uma grave complicação de saúde após uma cirurgia cardíaca. Ele contou que sofreu três AVCs durante o procedimento e perdeu parte dos movimentos do corpo, mas afirmou estar em recuperação e mantendo o otimismo.

A informação foi compartilhada nas redes sociais do comunicador, que emocionou os fãs ao relatar os detalhes da luta pela vida. “ Hoje está completando um mês que precisei dar um restart em mim, no meu coração, na minha vida ”, disse Angelo.

O apresentador explicou que buscou atendimento após sentir fortes dores no peito e acreditar que estava tendo um infarto. No hospital, descobriu que havia sido diagnosticado com uma síndrome aórtica aguda, uma condição rara e grave que ocorre quando há uma ruptura na aorta, principal artéria do corpo.

“ Descobri que tive uma síndrome aórtica aguda, que nada mais é que sua aorta rasgar. Você fica a milímetros de ter uma hemorragia e partir dessa para melhor ”, relatou. Segundo Angelo, a cirurgia de emergência durou 12 horas e envolveu procedimentos de alto risco.

Durante a operação, Angelo precisou ser submetido à hemodiálise após o rim parar temporariamente. “ Meu lado esquerdo ficou todo paralisado ”, contou o apresentador, que agora realiza um processo intenso de reabilitação para recuperar a mobilidade.

“ Agora, preciso passar por uma reabilitação da minha parte motora. Tudo precisa voltar a funcionar, né? Minha mão, meu pé ”, afirmou. Ele também explicou que está fazendo fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para acelerar o processo de recuperação.

Além das sequelas motoras, o apresentador afirmou que ainda enfrenta dificuldades na fala, mas tem recebido apoio de uma equipe médica especializada. “ Eu sei que estou falando meio devagar, então isso também precisa voltar ”, comentou.

Angelo aproveitou a publicação para agradecer as mensagens de carinho e as orações que recebeu dos fãs durante o período de internação. “ Quero agradecer você que pegou um tempinho da sua vida para fazer uma oração por mim, que mandou energia positiva. Logo, logo, tá mais perto que longe, eu tô voltando ”, disse.

A esposa do apresentador também se pronunciou nas redes sociais e revelou a gravidade da cirurgia. “ Havia acabado de receber a notícia de que ele teria apenas 30% de chance de sobreviver. Foram 12 horas eternas, mas Deus estava ao nosso lado. Sou grata todos os dias pela evolução dele ”, escreveu.

Ela afirmou que a fé e o apoio da família foram fundamentais para enfrentar o momento difícil. “ Decidi viver um dia de cada vez e assim seguimos, com a certeza de que já deu tudo certo. Essa será mais uma história no livro de nossas vidas ”, completou.