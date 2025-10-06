Reprodução/ Instagram @taisdeverdade Taís Araujo e Bella Campos

Protagonistas do remake de "Vale Tudo", Taís Araujo e Bella Campos decidiram mudar o visual após o término das gravações da novela das nove. Neste domingo (6), as atrizes exibiram os novos cabelos nas redes sociais, marcando a despedida do projeto.

As duas optaram por tranças para renovar o estilo. Taís apostou em um tom castanho-claro, enquanto Bella manteve o tradicional preto. Elas se reencontraram durante a festa de encerramento do elenco, realizada no Rio de Janeiro.





Nas redes sociais, o público reagiu com entusiasmo. "Perfeitas", disse uma usuária da plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Carisma, brilho e beleza é o que não falta", acrescentou um segundo. "Maravilhosas", destacou uma terceira.

"Irretocáveis", pontuou uma quarta. "Não está escrito o quanto são esplêndidas", prosseguiu um quinto. "Divônicas com qualquer cabelo", completou um quinto. "Já estou com saudade delas na minha TV", finalizou ainda uma sexta.

Saiba mais

Taís e Bella deram vida à Raquel e Maria de Fátima em "Vale Tudo". A versão original, exibida em 1988 e escrita por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, teve Regina Duarte e Gloria Pires nos papéis principais, consolidando-se como uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira.

A narrativa acompanha a relação conturbada entre uma mãe movida pela honestidade e uma filha disposta a tudo para alcançar o sucesso. A adaptação de Manuela Dias atualiza o clássico e revisita seus temas centrais sob uma nova perspectiva.

A Globo já definiu o cronograma de substituição no horário nobre: "Vale Tudo" deixará a programação em 18 de outubro de 2025, abrindo espaço para "Três Graças". A nova trama seguirá no ar até o primeiro semestre de 2026, quando será sucedida por uma produção inédita escrita por Walcyr Carrasco.