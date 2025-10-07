null
Parte dos intérpretes do remake de "Vale Tudo" esteve no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para acompanhar a exibição da clássica cena em que Odete Roitman é assassinada. A vilã foi vítima de um disparo em uma cena ambientada justamente no famoso hotel carioca.

Malu Galli apostou em vestido. Foto: Reprodução/ Instagram @belmondcopacabanapalace
Equipe de "Vale Tudo". Foto: Reprodução/ Instagram @belmondcopacabanapalace
Debora Bloch. Foto: Reprodução/ Instagram @belmondcopacabanapalace
Paulo Silvestrini, Karine Teles e Manuela Dias. Foto: Reprodução/ Instagram @karineteles
Karine Teles e Debora Bloch. Foto: Reprodução/ Instagram @karineteles
Alexandre Nero e Karine Teles brincam. Foto: Reprodução/ Instagram @karineteles
Luís Melo, Antonio Pitanga, Manuela Dias e Edvana Carvalho. Foto: Reprodução/ Instagram @belmondcopacabanapalace
Karine Teles e Malu Galli. Foto: Reprodução/ Instagram @karineteles
Karine Teles e Ricardo Teodoro. Foto: Reprodução/ Instagram @karineteles

Debora Bloch, a intérprete da megera, marcou presença, assim como os familiares da ficção: Malu Galli, que se encarrega de vivenciar Celina Junqueira, e Paolla Oliveira, que defendeu a pintora Heleninha. Ambas, diga-se de passagem, serão investigadas pelo crime.


Também estiveram presentes: Guilherme Magon (Leonardo), Lucas Leto (Sardinha), Jessica Marques (Daniela), Ricardo Teodoro (Olavo), Breno Ferreira (André), Edvana Carvalho (Eunice), Carolina Dieckmmann (Leila), Karine Teles (Aldeíde), Cacá Ottoni (Marieta) e Alexandre Nero (Marco Aurélio).

Assista:


Escalada pela Globo para revisitar a obra originalmente escrita por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, Manuela Dias também esteve no Copacabana Palace para assistir o capítulo de segunda-feira (6). O diretor da narrativa, Paulo Silvestrini, foi outro que estava na celebração.

A revelação do autor do assassinato será no último capítulo, cuja exibição está prevista para 17 de outubro, com reprise no sábado, dia 18. A partir do dia 20 deste mês, a faixa do horário nobre será ocupada por uma trama inédita desenvolvida por Aguinaldo Silva.

Trata-se de "Três Graças", protagonizada por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral. Elas interpretam, respectivamente, Lígia, Gerluce e Joélly. Todas engravidam na adolescência e não contam com o apoio dos parceiros para a criação dos bebês. 

O elenco conta ainda com Grazi Massafera, Leandro Lima, Fernanda Vasconcellos, Pedro Novaes, Gabriela Loran, Murilo Benício, Samuel de Assis, Miguel Falabella, Augusto Madeira, Juliana Alves, entre outros. O diretor responsável é Luiz Henrique Rios, que recentemente dirigiu "Terra e Paixão" no horário nobre.

