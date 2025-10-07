undefined undefined

Parte dos intérpretes do remake de "Vale Tudo" esteve no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para acompanhar a exibição da clássica cena em que Odete Roitman é assassinada. A vilã foi vítima de um disparo em uma cena ambientada justamente no famoso hotel carioca.



Debora Bloch, a intérprete da megera, marcou presença, assim como os familiares da ficção: Malu Galli, que se encarrega de vivenciar Celina Junqueira, e Paolla Oliveira, que defendeu a pintora Heleninha. Ambas, diga-se de passagem, serão investigadas pelo crime.





Também estiveram presentes: Guilherme Magon (Leonardo), Lucas Leto (Sardinha), Jessica Marques (Daniela), Ricardo Teodoro (Olavo), Breno Ferreira (André), Edvana Carvalho (Eunice), Carolina Dieckmmann (Leila), Karine Teles (Aldeíde), Cacá Ottoni (Marieta) e Alexandre Nero (Marco Aurélio).

Assista:

Em entrevista ao #MaisVocê na noite de ontem no evento de #ValeTudo no Copacabana Palace, Carolina faz suas apostas de quem matou Odete Roitman. Para ela, ela queria que fosse o Eugenio, mas acredita que será o Cesar. pic.twitter.com/EhxyYnA2PN — Daily Carolina Dieckmann (@dailydieckmann) October 7, 2025





O elenco de #ValeTudo se reuniu no Copacabana Palace pra assistir o capítulo de ontem e todo mundo tem uma opinião sobre quem matou Odete Roitman 🧐 #MaisVocê pic.twitter.com/sEgwaXXc1U — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 7, 2025

Escalada pela Globo para revisitar a obra originalmente escrita por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, Manuela Dias também esteve no Copacabana Palace para assistir o capítulo de segunda-feira (6). O diretor da narrativa, Paulo Silvestrini, foi outro que estava na celebração.

Saiba mais

A revelação do autor do assassinato será no último capítulo, cuja exibição está prevista para 17 de outubro, com reprise no sábado, dia 18. A partir do dia 20 deste mês, a faixa do horário nobre será ocupada por uma trama inédita desenvolvida por Aguinaldo Silva.

Trata-se de "Três Graças", protagonizada por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral. Elas interpretam, respectivamente, Lígia, Gerluce e Joélly. Todas engravidam na adolescência e não contam com o apoio dos parceiros para a criação dos bebês.

O elenco conta ainda com Grazi Massafera, Leandro Lima, Fernanda Vasconcellos, Pedro Novaes, Gabriela Loran, Murilo Benício, Samuel de Assis, Miguel Falabella, Augusto Madeira, Juliana Alves, entre outros. O diretor responsável é Luiz Henrique Rios, que recentemente dirigiu "Terra e Paixão" no horário nobre.