13/10/2024 Grazi Massafera









“Sem legenda”, escreveu Grazi Massafera em seus redes sociais , chamando a atenção da web ao postar uma foto exibindo seu físico musculoso, na noite deste domingo (13) .

O post acumulou mais de 200 mil curtidas e cerca de 1500 comentários. “Trincada”, comentou uma seguidora. “Poderosa”, elogiou outra. “Musa fitness”, disse uma terceira. “Que exemplo, Grazi! Corpo atlético e saudável! Essa ideia de romantizar o desleixo não está com nada. Troquem a cerveja pelo whey”, acrescentou mais uma fã.

Um detalhe, no entanto, não passou despercebido pelos fãs: o pet da atriz , que apareceu ao fundo da foto, virou motivo de brincadeiras e comentários. “Até o cachorro da Massafera está no shape e eu não”, escreveu uma seguidora. “Misericórdia, que dó do cachorro kkkk, deve estar no regime também”, brincou outra. “Até o cãozinho é fitness”, comentou mais uma.













