Reprodução: TV Globo Ary Fontoura fala sobre vida pessoal





Ary Fontoura, aos 92 anos, segue com muito bom humor e vitalidade. O ator, que é acompanhado por mais de 6,5 milhões de pessoas no Instagram, é querido no mundo da web. Na televisão, revive o mesmo personagem e continua fazendo sucesso na novela das seis, "Êta Mundo Melhor"!.

Após ser internado em fevereiro com um edema nas cordas vocais, o famoso contou que está muito atento quando o assunto é saúde:

“Foi um susto muito grande, que me fez voltar aos primórdios da profissão, com exercícios vocais. É difícil achar peça nova para máquina velha, então estou atento a qualquer sinal. Sempre joguei futebol, faço academia há vinte anos e estou inteirinho, sem depender de ninguém. Não me importo com mesquinharias e me mantenho otimista” , disse em entrevista à Veja Rio.





Já na área sentimental, Ary Fontoura revelou detalhes:

“Já tive todos os relacionamentos possíveis e imagináveis. Cumpri minha tarefa. Meu amor hoje é mais no imaginário, mas estou vivo, então, de vez em quando, dou uma olhadinha para o lado e penso: ‘Ah, se eu tivesse meus 29 anos", contou.

Carreira de Ary Fontoura

Ary Fontoura é ator, escritor e poeta brasileiro. O artista participou de mais de 50 novelas na TV Globo, já recebeu três prêmios APCA, um Troféu Imprensa, três Mambembes e duas indicações ao Grande Otelo. Em 2018, foi laureado com o Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra.

Interpretou personagens icônicos, como Baltazar Câmara em O Espigão, Aristóbolo Camargo em Saramandaia, Nonô Correia em Amor com Amor se Paga, Seu Flô em Roque Santeiro e o coronel Artur da Tapitanga em Tieta. Também brilhou em A Favorita, vivendo Silveirinha, e como Dr. Lutero em Amor à Vida, entre outros grandes sucessos de sua carreira.

Com seu carisma inconfundível e versatilidade em cena, Ary conquistou o coração do público ao longo de décadas, transitando com facilidade entre o drama e a comédia. Sempre bem-humorado, tornou-se uma presença querida nas redes sociais, onde encanta seguidores com vídeos divertidos e reflexões sobre a vida.

Mesmo após mais de 60 anos de carreira, Ary Fontoura segue ativo e cheio de energia, participando de novas produções e mantendo o mesmo entusiasmo de um iniciante. Para ele, a paixão pela arte é o que o mantém jovem e motivado a continuar criando.