Reprodução/Instagram/@gusttavolima Gusttavo Lima fala sobre bebidas adulteradas

O cantor Gusttavo Lima usou suas redes sociais para alertar seus seguidores sobre o perigo de intoxicação por metanol presente em bebidas adulteradas. Em um tom descontraído, ele destacou a importância de escolher produtos de origem confiável.

"Todo mundo já viu as notícias sobre essa questão do metanol. Agora, toda bebida parece suspeita. Ficou complicado para quem bebe. E, para quem não bebia, aproveita e já para de beber. É o melhor que você pode fazer. Tenha sabedoria, porque senão, meu amigo, é buraco. Tome uma bebida que tenha procedência", disse o cantor.

Antes de abordar o tema, Gusttavo gravou um vídeo diretamente da academia, onde comentou estar "em busca do balde que chutou", principalmente devido ao ritmo intenso de apresentações nos últimos dias. O músico mencionou os países que visitou e reforçou: "Foi cachaça todo dia".





Em seguida, ele aproveitou o gancho para comentar as últimas notícias envolvendo a presença de metanol em bebidas falsificadas, reiterando o cuidado que o público deve ter ao consumir produtos alcoólicos.