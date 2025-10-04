O SBT decidiu tirar do ar o seriado Chaves (1973), pouco mais de um ano após seu retorno à programação em 2024. A última faixa que restava do clássico mexicano ia ao ar aos domingos, às 8h30 da manhã, e será substituída na semana que vem pelo programa automotivo Show de Motor, uma atração terceirizada.Chaves não estava mais presente na programação diária desde junho. Mesmo fora do ar na televisão, a produção criada por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) segue disponível no streaming +SBT, além de estar presente em outras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.
Briga generalizada
Chaves e Chapolin deixaram de ser exibidas em pelo menos 20 países, em agosto de 2020, em razão de uma disputa entre a rede de televisão Televisa, que tinha os direitos dos programas, e a família de Bolanõs, que é proprietária dos direitos de exploração comercial dos personagens. Na época, o SBT recebeu uma notificação do grupo de mídia para informar sobre a suspensão do contrato por “um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias”.Em uma transmissão nas redes sociais em 2021, Roberto Gómez Fernández, herdeiro que administra todo o legado, garantiu que trabalhava para que as séries do pai voltassem a ser exibidas na televisão — o que acabou se concretizando apenas em 2024.