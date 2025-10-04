Reprodução/Internet SBT decide tirar Chaves do ar após um ano do retorno

O SBT decidiu tirar do ar o seriado Chaves (1973), pouco mais de um ano após seu retorno à programação em 2024. A última faixa que restava do clássico mexicano ia ao ar aos domingos, às 8h30 da manhã, e será substituída na semana que vem pelo programa automotivo Show de Motor, uma atração terceirizada.

Briga generalizada

não estava mais presente na programação diária desde junho. Mesmo fora do ar na televisão, a produção criada por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) segue disponível no streaming +SBT, além de estar presente em outras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.

Chaves e Chapolin deixaram de ser exibidas em pelo menos 20 países, em agosto de 2020, em razão de uma disputa entre a rede de televisão Televisa, que tinha os direitos dos programas, e a família de Bolanõs, que é proprietária dos direitos de exploração comercial dos personagens. Na época, o SBT recebeu uma notificação do grupo de mídia para informar sobre a suspensão do contrato por “um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias”.

Em uma transmissão nas redes sociais em 2021, Roberto Gómez Fernández, herdeiro que administra todo o legado, garantiu que trabalhava para que as séries do pai voltassem a ser exibidas na televisão — o que acabou se concretizando apenas em 2024.